В Башкирии затопило знаменитый фонтан "Семь девушек"

09:08, 24 авг 2022

В Уфе возле знаменитого фонтана «Семь девушек», где любят проводить свободное время уфимцы и гости города, образовался настоящий потоп.







Видео, где потоки воды выплескиваются из фонтана и образуют лужи на асфальте, выложили очевидцы в соцсетях. Впрочем, причина оказалась банальна – у фонтана замкнул клапан-дозатор, который отвечает за автоматическое включение и отключение подачи воды, из-за чего чаща фонтана переполнилась, и вода полилась на асфальт.



- Сразу же после обнаружения неисправности, подачу воды отрегулировали вручную. Сейчас фонтан работает в штатном режиме, - уточнили в беседе с ИА «Башинформ» специалисты Горзеленхоза Уфы.



Ранее сообщалось о том, что жители Уфы пожаловались на массовое отравление собак.

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Фото: скриншот видео