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В Башкирии госпитализировали двух человек, пострадавших в аварии иномарки и ВАЗ 2115

В Башкирии госпитализировали двух человек, пострадавших в аварии иномарки и ВАЗ 2115

10:03, 24 авг 2022

В Мелеузовском районе Республики Башкортостан на участке дороги Уфа — Оренбург произошла авария, в которую попали автомашины Лэнд Ровер и ВАЗ-2115.



Об этом стало известно во вторник, 23 августа, передали в республиканском ГИБДД, видеокадры с места опубликовали очевидцы в социальных сетях. Всё случилось примерно в 5 часов вечера на 184-м километре автотрассы, детали произошедшего уточняются.

— Водителя отечественного автомобиля и его пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД. — На месте инцидента  — сотрудники ГИБДД и другие службы.

Ранее сообщалось о том, что  в Мелеузовском районе в ДТП скончались 4 человека, сообщили в ГИБДД. После столкновения Lada Largus и Ford Focus скончались оба водителя и 2 пассажира.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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