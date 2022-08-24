В Башкирии девушка получила сильные ожоги при растопке бани

11:09, 24 авг 2022

В Кугарчинском районе Башкирии с 16-летней девушкой произошел несчастный случай. Как рассказал изданию «Башинформ» осведомленный источник в медицинской сфере, в вечернее время 23 августа она решила затопить баню.







«Девочка сложила в печи дрова, воспользовалась газовым баллончиком, прикручиваемым к горелке. Вероятно, она не до упора закрутила горелку, и в месте соединения газ начал пропускать. В результате он скопился внутри печи и неожиданно воспламенился – ребенка опалило», - сообщил источник издания.



Пострадавшую с термическим ожогом тела 1, 2 степени госпитализировали в больницу города Кумертау. Стало известно, что она получила шестьдесят процентов ожогов тела, находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.





Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе на 15 км автодороги Мраково-Семено-Петровское 35-летний местный житель, управляя Ладой Калиной, двигаясь в направлении с. Мраково, допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

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