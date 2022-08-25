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В Башкирии загорелась нефтебаза, пожару присвоен второй ранг опасности

В Башкирии загорелась нефтебаза, пожару присвоен второй ранг опасности

09:02, 25 авг 2022

В Башкирии загорелась нефтебаза. ЧП произошло в городе Туймазы. Сейчас на месте работают спасатели. Пожару присвоили ранг № 2. Сегодня, 25 августа, рассказываем подробности.



2-й ранг пожара считается повышенным и присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники. Вторая категория предполагает работу трех пожарных расчетов или шести бригад на автоцистернах.

По предварительным данным, пожар возник, когда мазут перекачивали из ж/д вагона в наземный резервуар. Горючее разлилось и загорелось. Как уточняют в региональном МЧС, горение происходит в районе 4 резервуаров из 10 расположенных, параллельно стоящих друг с другом. Их объем достигает 120 кубических метров.


— Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы происшествия пожар
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