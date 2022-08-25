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Пропавших в Перми женщину и ее 5-летнюю дочь из Башкирии нашли мертвыми

Пропавших в Перми женщину и ее 5-летнюю дочь из Башкирии нашли мертвыми

09:08, 25 авг 2022

Пропавшую 45-летнюю жительницу Ишимбая Таисию Носову и ее 5-летнюю дочь нашли мертвыми в Перми.



Напомним, что Таисия Носова вместе с дочкой приехал к подруге в Пермь. Брат женщины рассказал, что в ночь на 18 августа она поругалась с пермячкой и ушла от нее вместе с ребенком в неизвестном направлении. После этого женщину и ребенка никто не видел.

К сожалению, 24 августа стало известно, что Таисию и ее дочь нашли мертвыми «где-то в Пермском районе». По словам родственника, смерть женщины и ребенка носит криминальный характер.

Позже близким погибшей женщины стало известно, что стражам порядка уже удалось задержать предполагаемого преступника, и с ним проводят первоначальные следственные действия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Ишимбай происшествия
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