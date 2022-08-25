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В Башкирии в результате опрокидывания в кювет "Ниссана", погиб пассажир

В Башкирии в результате опрокидывания в кювет "Ниссана", погиб пассажир

09:38, 25 авг 2022

В Мелеузовском районе в результате опрокидывания "Ниссан Блюберд" погиб пассажир,  33-летний местный житель. 



Авария произошла около четырёх часов дня в Мелеузе на объездной дороге рядом площадью ЭКСО. Установлено  что 33-летний водитель,  управляя "Ниссан", по одной из версий, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Известно, что водитель  находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,470 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство. 


В настоящее время сотрудниками полиции назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Республики Башкортостан на участке дороги Уфа — Оренбург произошла авария, в которую попали автомашины Лэнд Ровер и ВАЗ-2115.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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