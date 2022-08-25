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В Татарстане пропал вахтовик из Башкирии

В Татарстане пропал вахтовик из Башкирии

19:44, 25 авг 2022

Набережных Челнах разыскивают пропавшего жителя Стерлитамака Станислава Калинина.

Местные волонтеры поисковики сообщили, что в Челнах 36-летний Станислав устроился на работу вахтой на местный завод. На предприятии ему предоставили комнату в общежитие.



В последний раз на связь с родными пропавший выходил 16 августа, а соцсетях появился 19 числа. После этого от него не было никаких новостей.

Приметы пропавшего – рост около 180 сантиметров, короткие русые волосы, крупное телосложение.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Станислав Калинин из Стерлитамака, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по телефону координатора поиска – 8 919 697 33 96

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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