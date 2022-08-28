В Башкирии на переезде легковушка столкнулась с грузовым поездом

18:35, 28 авг 2022

Инцидент произошел сегодня, 28 августа, на регулируемом ж/д переезде у села Ильчино в Учалинском районе республики.







В Башкирии столкнулись грузовой поезд и легковушка, пострадали два пассажира легковушки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел сегодня, 28 августа, на регулируемом ж/д переезде у села Ильчино в Учалинском районе республики.



“После фиксации ДТП состав продолжил движение. Задержки ЖД транспорта не произошло”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в селе Ахуново Учалинского района сгорел частный дом. В ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело 81-летней женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерка была убита.

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Фото: ГИБДД по РБ