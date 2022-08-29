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В Башкирии пропал 31-летний Денис Стрипков

В Башкирии пропал 31-летний Денис Стрипков

09:28, 29 авг 2022

В Стерлитамаке 19 августа пропал 31-летний Денис Стрипков. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза карие.

Мужчина был одет в синие шорты и футболку, черную кепку, на ногах были черные кроссовки.

Если вы знаете о его местонахождении, сообщите по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось о том, что Набережных Челнах разыскивают пропавшего жителя Стерлитамака Станислава Калинина. В последний раз на связь с родными пропавший выходил 16 августа, а соцсетях появился 19 числа. После этого от него не было никаких новостей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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