В Башкирии пропал 31-летний Денис Стрипков

В Стерлитамаке 19 августа пропал 31-летний Денис Стрипков. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».
Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза карие.
Мужчина был одет в синие шорты и футболку, черную кепку, на ногах были черные кроссовки.
Если вы знаете о его местонахождении, сообщите по телефону 112 или 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось о том, что Набережных Челнах разыскивают пропавшего жителя Стерлитамака Станислава Калинина. В последний раз на связь с родными пропавший выходил 16 августа, а соцсетях появился 19 числа. После этого от него не было никаких новостей.