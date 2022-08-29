В Башкирии «ГАЗель» протаранила пассажирский автобус «НефАЗ»

12:05, 29 авг 2022

В Уфе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта.







По данным ГИБДД по РБ, авария произошла утром 29 августа на улице Зелёная Роща. По предварительным данным, водитель, 1991 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», допустил столкновение со стоящим автобусом «НефАЗ».



В происшествии пострадал пассажир «ГАЗели» - его увезли в больницу.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Известно, что автобус остановился на обочине из-за технической неисправности, пассажиров в момент дорожной аварии в салоне не было.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого водителя автобуса.

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Фото: ГИБДД по Башкирии