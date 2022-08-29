В Башкирии отец с сыном попали в аварию: мужчина погиб
12:18, 29 авг 2022
В Гафурийском районе накануне, 28 августа, днем на гравийной дороге 49-летний местный житель на "Kia Rio" не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в салоне находился также его 11-летний сын. Мальчик не пострадал.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в санаторно-оздоровительной площадке «Дубки» лагеря «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии отдыхающие дети заболели COVID-19. По данным ведомства, симптомы коронавируса выявили у троих детей. Их поместили в больницу на лечение. При тестировании также нашли бессимптомных зараженных.