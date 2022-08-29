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В Башкирии отец с сыном попали в аварию: мужчина погиб

В Башкирии отец с сыном попали в аварию: мужчина погиб

12:18, 29 авг 2022

В Гафурийском районе накануне, 28 августа, днем на гравийной дороге 49-летний местный житель на "Kia Rio" не справился с управлением и съехал с дороги.



В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в салоне находился также его 11-летний сын. Мальчик не пострадал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в санаторно-оздоровительной площадке «Дубки» лагеря «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии отдыхающие дети заболели COVID-19. По данным ведомства, симптомы коронавируса выявили у троих детей. Их поместили в больницу на лечение. При тестировании также нашли бессимптомных зараженных.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Гафурийский район происшествия аварии
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