В Башкирии отец с сыном попали в аварию: мужчина погиб

12:18, 29 авг 2022

В Гафурийском районе накануне, 28 августа, днем на гравийной дороге 49-летний местный житель на "Kia Rio" не справился с управлением и съехал с дороги.







В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в салоне находился также его 11-летний сын. Мальчик не пострадал.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в санаторно-оздоровительной площадке «Дубки» лагеря «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии отдыхающие дети заболели COVID-19. По данным ведомства, симптомы коронавируса выявили у троих детей. Их поместили в больницу на лечение. При тестировании также нашли бессимптомных зараженных.

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Фото: ГИБДД по Башкирии