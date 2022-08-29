Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Погибшие в массовой аварии в Башкирии водитель и его 17-летний пассажир ехали на родник

Погибшие в массовой аварии в Башкирии водитель и его 17-летний пассажир ехали на родник

12:24, 29 авг 2022

Погибшие в массовом ДТП в Иглинском районе Башкирии водитель и его 17-летний пассажир ехали на родник. Об этом 29 августа сообщила региональная ГИБДД.

– Со слов родственников погибшие направлялись на родник за водой в сторону села Улу-Кармалы Иглинского района, – передали в дорожной полиции.

Напомним, авария случилась во втором часу дня 28 августа. На 1542-м километре трассы столкнулись грузовой Volvo» и три легковых автомобиля Subaru, и Renault, Volkswagen Polo. Последней управлял 36-летний мужчина, на пассажирском сиденье находился 17-летний подросток. Оба они получили смертельные травмы и скончались до приезда медиков.

Читайте также:

В Башкирии отец с сыном попали в аварию: мужчина погиб
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
Читайте также

В Уфе перевернулся автомобиль "скорой помощи", пострадали два человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе перевернулся автомобиль "скорой помощи", пострадали два человека
Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин
Происшествия в Башкирии
Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин
Авария в Мишкинском районе: в иномарку с предупреждающими знаками врезался ВАЗ-2113
Происшествия в Башкирии
Авария в Мишкинском районе: в иномарку с предупреждающими знаками врезался ВАЗ-2113
В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: