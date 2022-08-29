Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии украли кабель для освещения федеральной трассы

В Башкирии украли кабель для освещения федеральной трассы

14:54, 29 авг 2022

В Башкирии украли кабель для освещения 66-километрового участка трассы Р-240, которое должны были запустить в текущем месяце. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 29 августа сообщил главный инженер Упрдор «Приуралье» Александр Михайлов.



– На сегодняшний день работы по строительно-монтажной части завершены. Освещение горит на 30 километрах из 113. На 66 километрах идет переподключение кабеля из-за кражи. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение. Большие объемы кабеля украдены. Заявления [в полицию] все написаны, – сказал чиновник.

Он заверил, что освещение трассы, которое охватит Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский, Стерлитамакский и Мелеузовский районы, будет запущено в срок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
Читайте также

В Башкирии с заброшенной бобслейной трассы украли металл на 4 миллиона рублей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с заброшенной бобслейной трассы украли металл на 4 миллиона рублей
В Белорецке администрация игнорирует жалобы жителей на освещение
Общество в Башкирии
В Белорецке администрация игнорирует жалобы жителей на освещение
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
Политика в Башкирии
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
В городе Агидели активно решается вопрос с освещением территорий
ЖКХ в Башкирии
В городе Агидели активно решается вопрос с освещением территорий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: