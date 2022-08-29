В Башкирии украли кабель для освещения федеральной трассы

14:54, 29 авг 2022

В Башкирии украли кабель для освещения 66-километрового участка трассы Р-240, которое должны были запустить в текущем месяце. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 29 августа сообщил главный инженер Упрдор «Приуралье» Александр Михайлов.







– На сегодняшний день работы по строительно-монтажной части завершены. Освещение горит на 30 километрах из 113. На 66 километрах идет переподключение кабеля из-за кражи. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение. Большие объемы кабеля украдены. Заявления [в полицию] все написаны, – сказал чиновник.



Он заверил, что освещение трассы, которое охватит Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский, Стерлитамакский и Мелеузовский районы, будет запущено в срок.

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