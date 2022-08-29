В Башкирии со скалы сорвалась туристка

15:40, 29 авг 2022

Накануне в Нуримановском районе со скалы сорвалась туристка. К счастью, она осталась жива.







По данным Госкомитета РБ по ЧС, ЧП произошло в селе Павловка. 20-летняя девушка упала с 10-метровой высоты. На место прибыли спасатели, они оказали ей первую помощь, затем ее госпитализировали в уфимскую больницу № 13. Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные травмы.



Сейчас правоохранители разбираются в причинах несчастного случая.



Ранее сообщалось о том, что на Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии столкнулись моторная лодка Нептун-3, в которой находились два человека и моторная лодка “Ямаха”, в которой находились четыре человека, в том числе ребенок.

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