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В Башкирии со скалы сорвалась туристка

В Башкирии со скалы сорвалась туристка

15:40, 29 авг 2022

Накануне в Нуримановском районе со скалы сорвалась туристка. К счастью, она осталась жива.



По данным Госкомитета РБ по ЧС, ЧП произошло в селе Павловка. 20-летняя девушка упала с 10-метровой высоты. На место прибыли спасатели, они оказали ей первую помощь, затем ее госпитализировали в уфимскую больницу № 13. Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные травмы.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах несчастного случая.

Ранее сообщалось о том, что на Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии столкнулись моторная лодка Нептун-3, в которой находились два человека и моторная лодка  “Ямаха”, в которой находились четыре человека, в том числе ребенок. 

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Источник: www.proural.info
Теги: Нуримановский район происшествия
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