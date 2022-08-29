В Башкирии за выходные в водоемах утонули 4 человека

16:17, 29 авг 2022

В Башкирии в выходные дни произошло несколько несчастных случаев на водоемах. Погибли четыре человека.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, около 19:00 27 августа в пруду вблизи деревни Азнагулово в Кугарчинском районе под воду ушел автомобиль «ВАЗ 2114». За рулем автомобиля находилась девушка, она погибла. Автомобиль и тело женщины из воды извлекли спасатели. Личность погибшей установлена, тело передано сотрудникам правоохранительных органов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.



Вечером 27 июля в реке Усень вблизи деревни Карамалы-Губеево Туймазинского района рыбак обнаружил тело женщины в одежде. Он вызвал спасателей, которые выловили тело из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.





Около 16:00 28 августа на верхней дамбе пруда вблизи деревни Луговая, утонул 58-летний мужчина. Известно, что место для купания не было оборудовано, однако запрещающие знаки там отсутствуют. Организованы поиски тела погибшего.



Также 28 августа в озере Куянкуль в районе СНТ «Куяново» в Иглинском районе утонул 24-летний парень. Озеро искуственное, для купания не оборудовано.

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Фото: МЧС по РБ