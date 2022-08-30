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В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибла 70-летняя женщина

В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибла 70-летняя женщина

10:09, 30 авг 2022

ДТП произошло на автодороге Янаул-Ст.Курдым.



В Янаульском районе накануне, 29 августа, около трех часов дня 73-летний житель Татарстана, управляя "Шевроле Нива", не справился с управлением и съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

В результате происшествия 70-летняя пассажирка, супруга водителя, скончалась в больнице. Известно, что супруги возвращались домой от детей.

Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии на 26 км автодороги Янаул-Верхние Татышлы 73-летний пожилой мужчина, управляя ВАЗ-2121, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Янаульский район происшествия аварии
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