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В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой

В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой

10:16, 30 авг 2022

В Нефтекамске вчера, 29 августа, вечером на улице Янаульской столкнулись "Лада Приора" и мотоцикл "Хонда СБ600".



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 63-летний водитель мотоцикла скончался в больнице.

В ведомстве добавили, что погибший управлял мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске на ул. Дорожная 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-21112, допустил наезд на 80-летнюю пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Нефтекамск происшествия аварии
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