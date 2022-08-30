В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой
10:16, 30 авг 2022
В Нефтекамске вчера, 29 августа, вечером на улице Янаульской столкнулись "Лада Приора" и мотоцикл "Хонда СБ600".
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 63-летний водитель мотоцикла скончался в больнице.
В ведомстве добавили, что погибший управлял мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске на ул. Дорожная 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-21112, допустил наезд на 80-летнюю пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе погиб уфимец, не справившись с управлением мотоцикла
Происшествия в Башкирии
Авария в Белорецком районе: водитель мотоцикла погиб, въехав в дорожное ограждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мотоциклист, столкнувшись с "Ладой Гранта"