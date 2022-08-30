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В Башкирии ведутся поиски пропавшего 2 года назад Айрата Баимова

В Башкирии ведутся поиски пропавшего 2 года назад Айрата Баимова

10:23, 30 авг 2022

В Башкирии идут поиски без вести пропавшего больше двух лет назад жителя деревни Набережный Калтасинского района Айрата Баимова. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» РБ.



Известно, что 37-летний мужчина ушел из дома 30 декабря 2020 года и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Как добавили спасатели, исчезнувший может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто мог видеть Айрата Баимова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.

Ранее сообщалось о том, что в Калтасинском районе Башкирии в реке был обнаружен труп мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС. Тело 47-летнего погибшего было найдено в реке Таным возле деревни Барьязы.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: «Лиза Алерт» РБ
Теги: Калтасинский район происшествия поиск
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