В Уфе из озера в спальном районе достали труп 27-летней девушки без одежды

11:21, 30 авг 2022

В Уфе из озера Теплого достали труп 27-летней девушки без одежды.







Несмотря на конец лета, в Башкирии продолжает держаться жаркая погода. Желая спрятаться от зноя, жители республики спешат к водоемам. К сожалению, иногда такой отдых приводит к печальным последствиям.



Утром 30 августа в соцсетях появились жуткие фотографии. Жители микрорайона Инорс выложили снимки трупа, который достали из озера Теплое.



По предварительным данным Управления гражданской защиты Уфы, погибшей оказалась 27-летняя девушка. Погибшая была частично одета.



Примечательно, что прямо перед местом, где труп извлекли из воды, установлены аншлаги, которые запрещают купание.

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