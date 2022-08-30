В Уфе из озера в спальном районе достали труп 27-летней девушки без одежды
11:21, 30 авг 2022
В Уфе из озера Теплого достали труп 27-летней девушки без одежды.
Несмотря на конец лета, в Башкирии продолжает держаться жаркая погода. Желая спрятаться от зноя, жители республики спешат к водоемам. К сожалению, иногда такой отдых приводит к печальным последствиям.
Утром 30 августа в соцсетях появились жуткие фотографии. Жители микрорайона Инорс выложили снимки трупа, который достали из озера Теплое.
По предварительным данным Управления гражданской защиты Уфы, погибшей оказалась 27-летняя девушка. Погибшая была частично одета.
Примечательно, что прямо перед местом, где труп извлекли из воды, установлены аншлаги, которые запрещают купание.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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