В Башкирии в пожаре, возникшем из-за неосторожного курения, погиб мужчина

11:30, 30 авг 2022

В Мишкинском районе Башкирии при пожаре из-за неосторожного курения погиб 65-летний мужчина.







Инцидент произошел 29 августа в одном из жилых домов села Камеево. Тело пенсионера во время тушения обнаружили спасатели. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.



Как отметили в ведомстве, зимой текущего года по аналогичной причине в этом же доме уже был пожар. Тогда его удалось потушить благодаря бдительным соседям, которые услышали сирену пожарного извещателя.



Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины. Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ