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В Башкирии в пожаре, возникшем из-за неосторожного курения, погиб мужчина

В Башкирии в пожаре, возникшем из-за неосторожного курения, погиб мужчина

11:30, 30 авг 2022

В Мишкинском районе Башкирии при пожаре из-за неосторожного курения погиб 65-летний мужчина.



Инцидент произошел 29 августа в одном из жилых домов села Камеево. Тело пенсионера во время тушения обнаружили спасатели. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, зимой текущего года по аналогичной причине в этом же доме уже был пожар. Тогда его удалось потушить благодаря бдительным соседям, которые услышали сирену пожарного извещателя.

Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины. Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия пожар
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