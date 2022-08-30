В Башкирии в пожаре, возникшем из-за неосторожного курения, погиб мужчина
11:30, 30 авг 2022
В Мишкинском районе Башкирии при пожаре из-за неосторожного курения погиб 65-летний мужчина.
Инцидент произошел 29 августа в одном из жилых домов села Камеево. Тело пенсионера во время тушения обнаружили спасатели. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в ведомстве, зимой текущего года по аналогичной причине в этом же доме уже был пожар. Тогда его удалось потушить благодаря бдительным соседям, которые услышали сирену пожарного извещателя.
Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины. Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.