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В Башкирии без вести пропала 18-летняя Мария Петрова

В Башкирии без вести пропала 18-летняя Мария Петрова

20:43, 30 авг 2022

В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую без вести Марию Петрову из Бижбуляка.



Портал «Мой Башкортостан» сообщает, что Мария ушла из дома в селе Бижбуляк 29 августа. После этого она не выходила на связь с родными и близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы пропавшей – рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые, карие глаза.

Во что была одета Мария в день пропажи – неизвестно.

Если вы знаете, где сейчас может находиться пропавшая Мария Петрова из Бижбуляка, пожалуйста, сообщите об этом по телефону волонтеров сообщества БашРегионСпас – 8 937 3 102 112 или по бесплатному номеру 102.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бижбуляк происшествия поиск
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