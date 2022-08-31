Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
{" />

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил отца своего друга

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил отца своего друга

10:26, 31 авг 2022

Вчера в Буздякском районе, недалеко от с. Ташлыкуль, на местной автодороге, 39-летний местный житель за рулем "Лады Гранта" допустил наезд на 65-летнего пешехода.



В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте.  Известно, что накануне двое молодых людей распивали спиртные напитки, после чего один из них уехал за рулем автомобиля в сторону дома. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд автомобиля под мост. Решив избежать административного преследования, на помощь вызвал своего пожилого отца, и бросив место происшествия, ушёл дальше распивать спиртные напитки. Через некоторое время его нетрезвый товарищ за рулем «Лады» направился в сторону дома, в пути следования на мосту, где ранее съехал его друг, допустид наезд отца своего друга. Мужчина в этот момент предпринимал попытки извлечь автомобиль сына.


Водитель "Лады Гранта" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.264 УК РФ.

Читайте также:

В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Буздякский район происшествия аварии
Читайте также

В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
Происшествия в Башкирии
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
ДТП в Иглинском районе: водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 36-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Иглинском районе: водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 36-летнего пешехода
В Абзелиловском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2114 насмерть задавил 30-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2114 насмерть задавил 30-летнего пешехода
В Башкирии женщина за рулем Лады Гранта насмерть задавила пожилого пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина за рулем Лады Гранта насмерть задавила пожилого пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: