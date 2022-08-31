В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил отца своего друга

10:26, 31 авг 2022

Вчера в Буздякском районе, недалеко от с. Ташлыкуль, на местной автодороге, 39-летний местный житель за рулем "Лады Гранта" допустил наезд на 65-летнего пешехода.







В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. Известно, что накануне двое молодых людей распивали спиртные напитки, после чего один из них уехал за рулем автомобиля в сторону дома. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд автомобиля под мост. Решив избежать административного преследования, на помощь вызвал своего пожилого отца, и бросив место происшествия, ушёл дальше распивать спиртные напитки. Через некоторое время его нетрезвый товарищ за рулем «Лады» направился в сторону дома, в пути следования на мосту, где ранее съехал его друг, допустид наезд отца своего друга. Мужчина в этот момент предпринимал попытки извлечь автомобиль сына.





Водитель "Лады Гранта" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.264 УК РФ.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии