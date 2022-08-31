В Башкирии утонула 50-летняя женщина

10:31, 31 авг 2022

Инцидент произошел вчера, 30 августа, в Ишимбайском районе республики в Ишимбае.







В Башкирии в реке Белая погибла 50-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера, 30 августа, в Ишимбайском районе республики в Ишимбае. Сотрудники полиции извлекли тело погибшей из воды.



Известно, что женщина купалась в необорудованном для купания месте. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.



Ранее сообщалось о том, что жителя Ишимбая, пытавшегося убить отчима, объявили в розыск. Мужчины сильно повздорили. Сын взялся за нож и нанес им удар в грудь родственника. Пострадавшего госпитализировали в больницу, его удалось спасти.

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Фото: УГЗ по г. Уфе