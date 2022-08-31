В Башкирии утонула 50-летняя женщина

В Башкирии в реке Белая погибла 50-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера, 30 августа, в Ишимбайском районе республики в Ишимбае. Сотрудники полиции извлекли тело погибшей из воды.
Известно, что женщина купалась в необорудованном для купания месте. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее сообщалось о том, что жителя Ишимбая, пытавшегося убить отчима, объявили в розыск. Мужчины сильно повздорили. Сын взялся за нож и нанес им удар в грудь родственника. Пострадавшего госпитализировали в больницу, его удалось спасти.