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Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков

14:46, 31 авг 2022

Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах России. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на всероссийском родительском собрании.



— В соответствии с новыми санитарными правилами использование мобильных телефонов на уроках не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — пояснил Кравцов. — Мы тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, есть учитель, классный руководитель, на переменах можно пообщаться со школьниками. Вы прекрасно понимаете, что использование мобильных телефонов влияет на здоровье детей, этот момент тоже нужно учитывать.


— Когда мы видим, что родители с трех лет дают телефоны, планшеты ребенку, чтобы он не плакал, фактически не играют, не общаются с ребенком, не читают сказки вечером... Отсюда многие психологические вопросы и проблемы возникают. До семи лет возникают психологические функции, а они формируются в игре, в общении со взрослыми, с родителями, с папой и мамой. То же самое и в классе, в начальной школе, — добавил министр просвещения.

Днем ранее помощник президента РФ Владимир Мединский на московском педсовете предложил запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий в порядке эксперимента.



— Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил [смартфон], родители спокойны, — приводит слова Мединского «Интерфакс». По словам помощника президента, проблема в том, что дети отвлекаются от учебы, и урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры в смартфоне».

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Источник: ufa1.ru
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