В Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду
09:05, 01 сен 2022
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия с погибшим в Мелеузовском районе
Вчера около девяти часов вечера возле реки Белая около д.Айтуган 70-летний местный житель, управляя "Ладой Грантой", предварительно не справившись с управлением допустил опрокидывание транспортного средства в воду. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Со слов пассажирки, до трагедии они вместе распивали спиртные напитки на берегу реки Белой. После того как автомобиль оказался в воде она самостоятельно выбралась на берег, а пожилой мужчина остался в транспортном средстве, помочь которому у неё не получилось.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Читайте также:Жители Башкирии попали в смертельную аварию под Волгоградом
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель мотороллера, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель наехал на ограждение и перевернулся
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил отца своего друга
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет