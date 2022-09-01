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В Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду

В Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду

09:05, 01 сен 2022

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия с погибшим в Мелеузовском районе

Вчера около девяти часов вечера возле реки Белая около д.Айтуган 70-летний местный житель, управляя "Ладой Грантой", предварительно не справившись с управлением допустил  опрокидывание транспортного средства в воду. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Со слов пассажирки, до трагедии они вместе распивали спиртные напитки на берегу реки Белой. После того как автомобиль оказался в воде она самостоятельно выбралась на берег, а пожилой мужчина остался в транспортном средстве,  помочь которому у неё не получилось. 

По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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