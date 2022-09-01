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В Башкирии подросток на мопеде врезался в "Газель"

В Башкирии подросток на мопеде врезался в "Газель"

14:00, 01 сен 2022

В результате ДТП подросток и два его пассажира-ровесника получили телесные повреждения, оказав медицинскую помощь их отпустили.



В городе Уфе 13-летний парень управляя мопедом Vento наехал на “Газель”. Как сообщили в пресс-центре ОГИБДД УМВД России по Уфе, происшествие случилось вчера, 31 августа, на ул. Кольцевая. В результате ДТП подросток и два его пассажира-ровесника получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи их отпустили. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. Мальчик не имел права управления ТС в силу своего юного возраста.

Ранее сообщалось о том, что В Уфе пожилой водитель Hyundai Creta сбил 7-летнего мальчика на самокате.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа аварии
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