В Башкирии подросток на мопеде врезался в "Газель"
14:00, 01 сен 2022
В результате ДТП подросток и два его пассажира-ровесника получили телесные повреждения, оказав медицинскую помощь их отпустили.
В городе Уфе 13-летний парень управляя мопедом Vento наехал на “Газель”. Как сообщили в пресс-центре ОГИБДД УМВД России по Уфе, происшествие случилось вчера, 31 августа, на ул. Кольцевая. В результате ДТП подросток и два его пассажира-ровесника получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи их отпустили. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. Мальчик не имел права управления ТС в силу своего юного возраста.