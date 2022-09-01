В Башкирии инспекторы ГИБДД спасли пятерых человек при ночном пожаре

20:19, 01 сен 2022

В Мишкинском районе Башкирии два сотрудника ГИБДД спасли пятерых человек во время пожара. Об этом 1 сентября сообщило МВД Медиа.







В одну из августовских ночей инспекторы районной ДПС – старшие лейтенанты полиции Александр Янгуатов и Юрий Васильев –патрулировали улицы села Баймурзино. В какой-то момент они заметили густой дым и языки пламени на одном из строений. О случившемся сотрудники дорожной полиции доложили в дежурную часть, после чего выдвинулись к месту пожара.



– Войдя во двор, полицейские увидели, что огнём охвачена баня и хозяйственная постройка, которая расположена близко к двухквартирному дому, – передали в МВД. – Полицейские разбудили находящихся в жилом помещении пятерых людей и вывели их на улицу.





После эвакуации жильцов инспекторы вместе с неравнодушными гражданскими стали тушить пожар подручными средствами. Через несколько минут возгорание ликвидировали представители МЧС.

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