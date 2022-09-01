Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии инспекторы ГИБДД спасли пятерых человек при ночном пожаре

В Башкирии инспекторы ГИБДД спасли пятерых человек при ночном пожаре

20:19, 01 сен 2022

В Мишкинском районе Башкирии два сотрудника ГИБДД спасли пятерых человек во время пожара. Об этом 1 сентября сообщило МВД Медиа.



В одну из августовских ночей инспекторы районной ДПС – старшие лейтенанты полиции Александр Янгуатов и Юрий Васильев –патрулировали улицы села Баймурзино. В какой-то момент они заметили густой дым и языки пламени на одном из строений. О случившемся сотрудники дорожной полиции доложили в дежурную часть, после чего выдвинулись к месту пожара.

– Войдя во двор, полицейские увидели, что огнём охвачена баня и хозяйственная постройка, которая расположена близко к двухквартирному дому, – передали в МВД. – Полицейские разбудили находящихся в жилом помещении пятерых людей и вывели их на улицу.


После эвакуации жильцов инспекторы вместе с неравнодушными гражданскими стали тушить пожар подручными средствами. Через несколько минут возгорание ликвидировали представители МЧС.

Читайте также:

В Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мишкинский район происшествия
Читайте также

В Салавате полицейские спасли жителей горящего дома во время ночного дежурства
Происшествия в Башкирии
В Салавате полицейские спасли жителей горящего дома во время ночного дежурства
В Зилаирском районе инспекторы ДПС спасли из горящего дома двух взрослых и троих детей
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе инспекторы ДПС спасли из горящего дома двух взрослых и троих детей
В Башкирии сотрудники ДПС спасли пенсионера
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудники ДПС спасли пенсионера
ДТП в Нефтекамске: водитель KIA Ceed на полном ходу сбил пятерых подростков
Происшествия в Башкирии
ДТП в Нефтекамске: водитель KIA Ceed на полном ходу сбил пятерых подростков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: