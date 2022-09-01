Под Уфой на площади 3 гектара загорелось поле
20:24, 01 сен 2022
Сегодня днем, 1 сентября, между деревнями Якшиваново и Новоникольский в Уфимском районе Башкирии загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла трех гектаров. Об этом сообщило региональное МЧС.
Сейчас пожар с применением шести единиц техники тушат 18 человек. Силами сельсоветов проводится опашка территории. Угрозы населенным пунктам нет.
В экстренном ведомстве отметили, что противопожарные работы усложняют порывы ветра.
Напомним, накануне вечером крупный природный пожар произошел в Мелеузе. Там вдоль железной дороги загорелась трава, а затем огонь распространился по полю и лесополосе.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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