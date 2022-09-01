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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Еникеев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Еникеев

21:28, 01 сен 2022

Глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов сообщил у себя в соцсетях о гибели своего земляка в специальной военной операции на Украине. Как отметил чиновник, старшему лейтенанту Артуру Еникееву 28 августа должно было исполниться 26 лет.

Военнослужащий Артур Еникеев погиб на Донбассе 19 июля 2022 года. Родился и вырос будущий офицер в Янауле, где окончил 6 классов. Затем он попал в Суворовское военное училище, а высшее образование он получил в Казанском высшем танковом командном училище. В 2019 году Артур попал в воинскую часть в городе Гусев в Калининградской области.

- Разделяю огромную боль утраты всех, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Церемония прощания с воином Артуром Еникеевым состоится завтра, 2 сентября, в 12.00 на центральной площади города, - написал в своих соцсетях глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов.

Ранее сообщалось о том, что в ходе военной спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Шайдуллин Эдуард Мансурович. О гибели военнослужащего рассказал глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в соцсетях. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/vazigatov
Теги: Янаульский район Погибшие на Украине
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