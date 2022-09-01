В Башкирии в массовой аварии скончался молодой мотоциклист

22:44, 01 сен 2022

В результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.



Сегодня вечером, 1 сентября, в Башкирии в Нефтекамске на улице Янаульская столкнулись мотоцикл и две легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.



“Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду.



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Фото: ГИБДД по РБ