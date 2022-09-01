В Башкирии в массовой аварии скончался молодой мотоциклист
22:44, 01 сен 2022
В результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.
Сегодня вечером, 1 сентября, в Башкирии в Нефтекамске на улице Янаульская столкнулись мотоцикл и две легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.
“Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы”, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду.