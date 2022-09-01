Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в массовой аварии скончался молодой мотоциклист

В Башкирии в массовой аварии скончался молодой мотоциклист

22:44, 01 сен 2022

В результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Сегодня вечером, 1 сентября, в Башкирии в Нефтекамске на улице Янаульская столкнулись мотоцикл и две легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

“Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду. 

Читайте также:

Жители Башкирии попали в смертельную аварию под Волгоградом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии в аварии легковушки и грузовика погиб 35-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии легковушки и грузовика погиб 35-летний мужчина
В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Авария в Башкирии: после столкновения с грузовиком погиб 17-летний подросток на мотоцикле
Происшествия в Башкирии
Авария в Башкирии: после столкновения с грузовиком погиб 17-летний подросток на мотоцикле


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: