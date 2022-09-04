В Башкирии погиб водитель мопеда, наехав на колодец
09:56, 04 сен 2022
Утром в Дюртюлинском районе жители села Ангасяк обнаружили труп мужчины на ул.Советская.
Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что около трёх часов ночи 31-летний местный житель, управляя не зарегистрированным мопедом марки "Venta", совершил наезд на препятствие в виде колодца, после чего опрокинулся.
В результате ДТП водитель скончался от полученных травм. Известно, что он был лишён водительских прав. По факту ДТП назначено проведение ряда экспертиз.
Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе в селе Старобаишево на перекрестке улиц Спортивная-Сочинская в ДТП пострадал 11-летний подросток.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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