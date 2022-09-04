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В Башкирии погиб мотоциклист, врезавшись в ВАЗ-2110

В Башкирии погиб мотоциклист, врезавшись в ВАЗ-2110

10:03, 04 сен 2022

Ещё одна трагедия с участием мотоциклиста зарегистрирована в Иглинском районе



В девятом часу вечера на ул.Калинина с.Улу-Теляк столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины и встречный мотоцикл "Иж Планета", за рулём которого находился 28-летний местный житель.

В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Известно, что погибший управлял двухколёсным транспортом не зарегистрированным в установленном порядке, кроме того водительских прав не имел. Со слов водителя ВАЗ, он двигался по встречной полосе.


По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии в массовой аварии погибли 2 человека. По имеющейся информации, на 1542 км  автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись большегруз «Вольво», «Фольксваген Поло», «Субару» и «Рено».

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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