В Башкирии погиб мотоциклист, врезавшись в ВАЗ-2110
10:03, 04 сен 2022
Ещё одна трагедия с участием мотоциклиста зарегистрирована в Иглинском районе.
В девятом часу вечера на ул.Калинина с.Улу-Теляк столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины и встречный мотоцикл "Иж Планета", за рулём которого находился 28-летний местный житель.
В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Известно, что погибший управлял двухколёсным транспортом не зарегистрированным в установленном порядке, кроме того водительских прав не имел. Со слов водителя ВАЗ, он двигался по встречной полосе.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии в массовой аварии погибли 2 человека. По имеющейся информации, на 1542 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись большегруз «Вольво», «Фольксваген Поло», «Субару» и «Рено».
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