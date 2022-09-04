В Башкирии четверо молодых людей перевернулись в кювет на автомобиле, один скончался

10:09, 04 сен 2022

Не доехали четверо парней до соседней деревни в Бижбулякском районе.







Сегодня в третьем часу ночи между с.Кунакулово и д.Касимовка 22-летний молодой человек за рулём "Chevrolet Klan" на гравийной дороге совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии четверых молодых парней, не пристёгнутых ремнями безопасности, выбросило из автомобиля. Прибывшие медики госпитализировали их. Уже в больнице один из пассажиров, 22-летний местный житель, скончался. Состояние водителя оценивается врачами как крайне тяжёлое. Известно, что автомобиль был приобретён неделю назад. У водителя взяты образцы крови на наличие этанола. Начато разбирательство.





Что стало истинной причиной произошедших аварий установят следственные органы. Добавлю лишь то, что люди должны учиться на чужих ошибках. Сделайте после прочтения свои правильные выводы.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ