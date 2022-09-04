В Башкирии полицейский был вынужден применить оружие против злостного правонарушителя

15:17, 04 сен 2022

В Республике Башкортостан сотрудник полиции был вынужден применить оружие в отношении злостного правонарушителя







В населенном пункте Исянгулово Зианчуринского района инспекторы ГИБДД заметили ВАЗ-21070 без государственных номеров. Водитель проигнорировал требование остановиться и нажал на газ. В результате началась погоня.



Доехав до деревни Башкирская Ургинка, правонарушитель заехал в открытые ворота двора одного из домов на ул. Тибез. Там он выхватил садовый инструмент и напал на полицейских, которые в ответ на агрессивные действия произвели предупредительный выстрел в воздух.



Мужчина забежал на территорию двора и запер ворота. Через некоторое время открыл, однако в руках он уже держал нож, пригрозив порезать сотрудников полиции и себя. Неподалеку от него находились супруга и ребенок.





В результате полицейские были вынуждены стрелять из травмата. Хулиган сдался не сразу, а попытался еще закрыться в комнате. После того, как он все же бросил нож, его осмотрели врачи и задержали на пять суток.



Стало известно, что нападавший — 23-летний житель Ростовской области, до этого многократно судим по статьям «кража» и «изнасилование».



Одному из сотрудников полиции также понадобилась врачебная помощь.

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Фото: МВД по Башкирии