Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии полицейский был вынужден применить оружие против злостного правонарушителя

В Башкирии полицейский был вынужден применить оружие против злостного правонарушителя

15:17, 04 сен 2022

В Республике Башкортостан сотрудник полиции был вынужден применить оружие в отношении злостного правонарушителя



В населенном пункте Исянгулово Зианчуринского района инспекторы ГИБДД заметили ВАЗ-21070 без государственных номеров. Водитель проигнорировал требование остановиться и нажал на газ. В результате началась погоня.

Доехав до деревни Башкирская Ургинка, правонарушитель заехал в открытые ворота двора одного из домов на ул. Тибез. Там он выхватил садовый инструмент и напал на полицейских, которые в ответ на агрессивные действия произвели  предупредительный выстрел в воздух.

Мужчина забежал на территорию двора и запер ворота. Через некоторое время открыл, однако в руках он уже держал нож, пригрозив порезать сотрудников полиции и себя. Неподалеку от него находились супруга и ребенок.


В результате полицейские были вынуждены стрелять из травмата. Хулиган сдался не сразу, а попытался еще закрыться в комнате. После того, как он все же бросил нож, его осмотрели врачи и задержали на пять суток.

Стало известно, что нападавший — 23-летний житель Ростовской области, до этого многократно судим по статьям «кража» и «изнасилование».

Одному из сотрудников полиции также понадобилась врачебная помощь.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: МВД по Башкирии
Теги: Зианчуринский район происшествия
Читайте также

В Башкирии во время задержания полицейский застрелил сбытчика наркотиков
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время задержания полицейский застрелил сбытчика наркотиков
В Стерлитамаке водитель «Рено Логан» устроил «догонялки» с сотрудниками ГИБДД
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке водитель «Рено Логан» устроил «догонялки» с сотрудниками ГИБДД
В Мишкинском районе инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем мопеда
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем мопеда
В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: