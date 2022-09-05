В Уфе водитель Фольксвагена протаранил на парковке два автомобиля

10:02, 05 сен 2022

4 сентября, около 6 часов утра, 46-летний водитель автомашины «Volkswagen Tiguan», следуя по улице Научная в сторону проспекта Октября, допустил столкновение с припаркованными автомашинами «Kia Spectra» и «Cadillac SRX», которая в последующем, совершила наезд на дерево.







В результате дорожной аварии «Volkswagen» с различными травмами госпитализирован.



Данный водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За данное правонарушение в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.



По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный мужчина разбил стекло на двери маршрутки и ударил женщину-водителя.

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Источник: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе