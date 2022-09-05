В Уфе водитель Hyundai Solaris въехал в электроопору, пострадали 2 пассажирки
11:20, 05 сен 2022
В результате аварии две 18-летние пассажирки получили ушибы, после оказания медпомощи их отпустили.
В Уфе 24-летний молодой человек за рулем Hyundai Solaris въехал в электроопору. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел вчера вечером, 4 сентября, на улице Трамвайная.
В результате аварии две 18-летние пассажирки получили ушибы, после оказания медпомощи их отпустили. По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Фольксвагена протаранил на парковке два автомобиля. В результате дорожной аварии «Volkswagen» с различными травмами госпитализирован.