В Уфе водитель Hyundai Solaris въехал в электроопору, пострадали 2 пассажирки

11:20, 05 сен 2022

В результате аварии две 18-летние пассажирки получили ушибы, после оказания медпомощи их отпустили.







В Уфе 24-летний молодой человек за рулем Hyundai Solaris въехал в электроопору. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел вчера вечером, 4 сентября, на улице Трамвайная.



В результате аварии две 18-летние пассажирки получили ушибы, после оказания медпомощи их отпустили. По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Фольксвагена протаранил на парковке два автомобиля. В результате дорожной аварии «Volkswagen» с различными травмами госпитализирован.

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Фото: ГИБДД по Уфе