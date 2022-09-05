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В Уфе водитель Hyundai Solaris въехал в электроопору, пострадали 2 пассажирки

В Уфе водитель Hyundai Solaris въехал в электроопору, пострадали 2 пассажирки

11:20, 05 сен 2022

В результате аварии две 18-летние пассажирки получили ушибы, после оказания медпомощи их отпустили.



В Уфе 24-летний молодой человек за рулем Hyundai Solaris въехал в электроопору. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел вчера вечером, 4 сентября, на улице Трамвайная.

В результате аварии две 18-летние пассажирки получили ушибы, после оказания медпомощи их отпустили. По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Фольксвагена протаранил на парковке два автомобиля. В результате дорожной аварии «Volkswagen» с различными травмами госпитализирован. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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