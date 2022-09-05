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В Уфе возле детского сада на женщину напали бездомные собаки

В Уфе возле детского сада на женщину напали бездомные собаки

14:06, 05 сен 2022

В городе Уфе свора бездомных собак напала на женщину недалеко от детсада.



В социальных сетях разместили  видеокадры нападения животных на прохожих в Кировском районе города Уфы. Началось все с того, что собаки накинулись на ученика, переходившего пешеходный переход недалеко от дома  по ул. Амантая, 3. Ребенок перебежал проезжую часть и поторопился скрыться от животных.

На второй видеозаписи похожая свора четвероногих накинулась на женщину, проходившую по двору многоэтажного дома, недалеко от детского сада. Горожанка была вынуждена отбиваться от бездомных зверей зонтом, но потом она упала, убегая от них с горы.


В администрации Кировского района города Уфы рассказали, что на месте уже работают специалисты по отлову собак. Они проработают там до 6 сентября.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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