В Башкирии от попадания молнии загорелся лес в Зилаирском районе
15:11, 05 сен 2022
В Зилаирском районе Башкирии накануне тушили лесной пожар, вызванный попаданием разряда молнии. Пламя бушевало на территории в 2,7 гектара. На ликвидацию были привлечены 27 человек и десять единиц техники.
Помимо этого, по данным Минлесхоза, в выходные был зарегистрирован переходящий пожар в Учалинском лесничестве на площади полгектара.
В общей сложности, с 15 апреля по 3 сентября, было зафиксировано 54 лесных пожара, большинство из которых появились по вине человека.
Ранее в Зилаирском районе Башкирии нетрезвый водитель пассажирского автобуса перевозил трех взрослых и двух детей. Об этом рассказал начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.