В Уфе в одном из колледжей дождем залило десятки компьютерных классов

17:03, 05 сен 2022

Минувшей ночью в колледже статистики, информатики и вычислительной техники города Уфы произошел потоп в одном из помещений. Предшествовало этому тому, что днем ранее была демонтирована кровля в учебном заведении.







Чтобы отремонтировать здание колледжа и общежития было выделено 3 млн рублей. До конца сентября работы должны быть завершены. Накануне старая крыша была снята, а новая должна была быть уложена на следующий день. Но прошедшей ночью выпали обильные дожди и водой были залиты актовый и спортивный залы и порядка тридцати компьютерных классов.



Теперь иногородние студенты вынуждены отправиться домой из-за отмены на неделю занятий.

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Фото: соцсети