Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Подросток из Башкирии впавший в детском лагере в кому пришел в себя

Подросток из Башкирии впавший в детском лагере в кому пришел в себя

18:30, 05 сен 2022

В одном из детских лагерей Башкирии в конце июля 15-летний подросток получил тяжелую травму головы, после падения на него металлического турника. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, где он впал в кому.



Сегодня, 5 августа, в пресс-центре республиканского Минздрава сообщили о состоянии подростка – пациент пришел в себя.

В ведомстве уточнили, что из-за перенесенной открытой черепно-мозговой травмы, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.


Напомним, происшествие случилось в городе Сибае Башкортостана. 31 июля в местном детском лагере "Юлдаш" юноша занимался на турниках. В какой-то момент снаряд сорвался и ударил его по голове. Парень тут же потерял сознание. Инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура, была проведена проверка и возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Башкирии в детском лагере на ребенка упала металлическая конструкция
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: происшествия Сибай
Читайте также

В Башкирии ребенок пострадавший в детском лагере находится в коме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ребенок пострадавший в детском лагере находится в коме
В Башкирии в детском лагере на ребенка упала металлическая конструкция
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в детском лагере на ребенка упала металлическая конструкция
Мама впавшего в кому мальчика в Башкирии рассказала о его состоянии
Происшествия в Башкирии
Мама впавшего в кому мальчика в Башкирии рассказала о его состоянии
В Башкирии три подростка отравились снюсом в детском лагере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии три подростка отравились снюсом в детском лагере


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: