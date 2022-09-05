Подросток из Башкирии впавший в детском лагере в кому пришел в себя

18:30, 05 сен 2022

В одном из детских лагерей Башкирии в конце июля 15-летний подросток получил тяжелую травму головы, после падения на него металлического турника. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, где он впал в кому.







Сегодня, 5 августа, в пресс-центре республиканского Минздрава сообщили о состоянии подростка – пациент пришел в себя.



В ведомстве уточнили, что из-за перенесенной открытой черепно-мозговой травмы, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.





Напомним, происшествие случилось в городе Сибае Башкортостана. 31 июля в местном детском лагере "Юлдаш" юноша занимался на турниках. В какой-то момент снаряд сорвался и ударил его по голове. Парень тут же потерял сознание. Инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура, была проведена проверка и возбуждено уголовное дело.

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