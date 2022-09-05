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В Башкирии работник получил тяжелую травму упав с яблони

В Башкирии работник получил тяжелую травму упав с яблони

22:19, 05 сен 2022

В Республике Башкортостан рабочий получил травмы, упав с яблони.



Согласно информации республиканской Гострудинспекции, инцидент случился в середине августа в городе Стерлитамак. В ведомстве сообщили, что сотрудник городского троллейбусного управления упал с яблони. В инспекции не смогли объяснить, с какой целью 47-летний мужчина взобрался на дерево, находившееся на территории предприятия. Подчеркивается также, что в результате несчастного случая мужчина получил тяжелую травму. В ведомстве инициировали проверку.

Ранее сообщалось о том, что 5 сентября, на перекрестке улиц Техническая и Западная в Стерлитамаке столкнулись два грузовых автомобиля

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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