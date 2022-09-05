В Башкирии работник получил тяжелую травму упав с яблони
22:19, 05 сен 2022
В Республике Башкортостан рабочий получил травмы, упав с яблони.
Согласно информации республиканской Гострудинспекции, инцидент случился в середине августа в городе Стерлитамак. В ведомстве сообщили, что сотрудник городского троллейбусного управления упал с яблони. В инспекции не смогли объяснить, с какой целью 47-летний мужчина взобрался на дерево, находившееся на территории предприятия. Подчеркивается также, что в результате несчастного случая мужчина получил тяжелую травму. В ведомстве инициировали проверку.