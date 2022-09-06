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В Башкирии в нынешнем купальном сезоне утонули 10 детей

В Башкирии в нынешнем купальном сезоне утонули 10 детей

11:08, 06 сен 2022

Глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров совместно с коллегам подвел результаты купального сезона в регионе.

В республике на водных объектах утонули 84 человека, включая десять детей. Как правило причинами несчастных случаев становились купание на диких пляжах, в алкогольном опьянении и оставление детей без присмотра. Несмотря на перечисленное выше, количество зарегистрированных жертв меньше на 25 человек, чем за сезон прошлого года.

К счастью, большинство отдыхающих спасли. В сезоне 2021 года спасательная служба отбила у водной стихии 247 человек, в том числе 67 подростков.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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