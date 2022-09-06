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Житель Уфы едва не утонул купаясь в Черном море

Житель Уфы едва не утонул купаясь в Черном море

13:14, 06 сен 2022

В понедельник, 5 сентября, на территории курортного города Гагры в Абзахии спасатели местного МЧС пришли на помощь жителю города Уфы, который чуть не погиб, купаясь в Черном море. Информация об этом размещена в telegram-канале ведомства.

Установлена что фамилия спасенного – Банников. На данный момент его поместили в Гагрскую районную больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

В МЧС Абхазии также рассказали, что в этот же день на территории курорта утонули житель Тюменской области и города Москва.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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