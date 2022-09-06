Житель Уфы едва не утонул купаясь в Черном море

13:14, 06 сен 2022

В понедельник, 5 сентября, на территории курортного города Гагры в Абзахии спасатели местного МЧС пришли на помощь жителю города Уфы, который чуть не погиб, купаясь в Черном море. Информация об этом размещена в telegram-канале ведомства.



Установлена что фамилия спасенного – Банников. На данный момент его поместили в Гагрскую районную больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.



В МЧС Абхазии также рассказали, что в этот же день на территории курорта утонули житель Тюменской области и города Москва.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram