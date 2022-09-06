В Мишкинском районе Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

14:21, 06 сен 2022

В Республике Башкортостан водитель насмерть сбил пешехода и крылся с места ДТП. Об этом рассказали в республиканском ГИБДД во вторник, 6 сентября.







Происшествие произошло в Мишкинском районе Башкирии, приблизительно в 8 утра на седьмом километре автодороги Большесухоязово — Тынбаево. Неизвестный водитель совершил наезд на 28-летнего местного жителя, а затем покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Госавтоинспекция приступила к поискам правонарушителя.





В ГИБДД просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в ближайший полицейский отдел, либо в дежурную часть отдельного батальона ГИБДД МВД по республике по телефону.



Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии два сотрудника ГИБДД спасли пятерых человек во время пожара.

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Фото: ГИБДД по Башкирии