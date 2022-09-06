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В Уфе водитель Рено наехал на споткнувшуюся на дороге пожилую женщину

В Уфе водитель Рено наехал на споткнувшуюся на дороге пожилую женщину

14:50, 06 сен 2022

Сегодня, 6 сентября, около 11 часов дня, 43-летний водитель, управляя автомашиной "Рено Логан", следуя по улице Гвардейская напротив дома 38, допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте для этого месте. 



В результате дорожной аварии 74-летняя женщина с тяжелыми травмами госпитализирована.

По предварительным данным, женщина при переходе дороги споткнулась и упала. 

По факту ДТП начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в  городе Уфе 19-летний юноша управляя “пятнадцатой” сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном для этого месте. В результате ДТП пострадавшего с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

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Источник: ГИБДД по Уфе
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП
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