В Уфе водитель Рено наехал на споткнувшуюся на дороге пожилую женщину
14:50, 06 сен 2022
Сегодня, 6 сентября, около 11 часов дня, 43-летний водитель, управляя автомашиной "Рено Логан", следуя по улице Гвардейская напротив дома 38, допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте для этого месте.
В результате дорожной аварии 74-летняя женщина с тяжелыми травмами госпитализирована.
По предварительным данным, женщина при переходе дороги споткнулась и упала.
По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в городе Уфе 19-летний юноша управляя “пятнадцатой” сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном для этого месте. В результате ДТП пострадавшего с тяжелыми травмами отвезли в больницу.
Источник: ГИБДД по Уфе
Фото: скриншот видео
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