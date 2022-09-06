В Бижбулякском районе Башкирии нашли мертвой пропавшую 18-летнюю Марию Петрову
15:35, 06 сен 2022
В Бижбулякском районе Башкирии обнаружили мертвой пропавшую 18-летнюю Марию Петрову
В Республике Башкортостан свернули поиски пропавшей 18-летней Марии Петровой. По сообщению поисковиков-волонтеров отряда «БашРегионСпас», девушку нашли мертвой.
Обстоятельства смерти не сообщаются.
Ранее сообщалось о том, что в деревне Савалеево Кармаскалинского района пропала 14-летняя Анна Шмелькова. 2 сентября девочка ушла в неизвестном направлении и не вернулась.
Фото: БашРегионСпас
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