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В Бижбулякском районе Башкирии нашли мертвой пропавшую 18-летнюю Марию Петрову

В Бижбулякском районе Башкирии нашли мертвой пропавшую 18-летнюю Марию Петрову

15:35, 06 сен 2022

В Бижбулякском районе Башкирии обнаружили мертвой пропавшую 18-летнюю Марию Петрову

В Республике Башкортостан свернули поиски пропавшей 18-летней Марии Петровой. По сообщению поисковиков-волонтеров отряда «БашРегионСпас», девушку нашли мертвой.

Обстоятельства смерти не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Савалеево Кармаскалинского района пропала 14-летняя Анна Шмелькова. 2 сентября девочка ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

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Фото: БашРегионСпас
Теги: Бижбулякский район происшествия поиск
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