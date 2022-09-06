Жительница Уфы, прогуливаясь по набережной, обнаружила 2 гранаты
17:18, 06 сен 2022
Прогуливаясь утром по набережной реки Белой в Уфе, горожанка наткнулась на подозрительную находку. Подробности рассказали в пресс-центре Росгвардии.
Саперной группой, прибывшей на место было установлено, что подозрительными предметами являлись две учебные ручные осколочные гранаты РГД-5. Опасности они не представляли. Находка, после осмотра, была передана следователям.
Жителям республики порекомендовали быть предельно осторожными при обнаружении подозрительных предметов. В случае их обнаружения необходимо незамедлительно обратиться в органы правопорядка.
Ранее пресс-служба местного управления Росгвардии рассказала о том, что житель одного из СНТ под Уфой обратился в полицию, обнаружив в своем огороде мину.
Фото: Росгвардия
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии садовод обнаружил мину в огороде
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии нашла в саду гранату
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили мину в пункте приема металлолома
Происшествия в Башкирии
Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ