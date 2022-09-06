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Жительница Уфы, прогуливаясь по набережной, обнаружила 2 гранаты

Жительница Уфы, прогуливаясь по набережной, обнаружила 2 гранаты

17:18, 06 сен 2022

Прогуливаясь утром по набережной реки Белой в Уфе, горожанка наткнулась на подозрительную находку. Подробности рассказали в пресс-центре Росгвардии.



Саперной группой, прибывшей на место было установлено, что подозрительными предметами являлись две учебные ручные осколочные гранаты РГД-5. Опасности они не представляли. Находка, после осмотра, была передана следователям.

Жителям республики порекомендовали быть предельно осторожными при обнаружении подозрительных предметов. В случае их обнаружения необходимо незамедлительно обратиться в органы правопорядка.

Ранее пресс-служба местного управления Росгвардии рассказала о том, что житель одного из СНТ под Уфой обратился в полицию, обнаружив в своем огороде мину.

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Фото: Росгвардия
Теги: Уфа происшествия Уфа
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