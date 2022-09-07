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В Башкирии пьяный водитель вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет

В Башкирии пьяный водитель вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет

09:13, 07 сен 2022

Рано утром в Илишевском районе на 38 км автодороги Дюртюли - Груздевка 36-летний житель Дюртюлинского района, управляя "Богдан", на опасном повороте допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате происшествия 32-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сам же водитель получил телесные повреждения. У него установлено состояние опьянения, результат 0,772 мг/л.

Известно, что мужчина и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.


Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе жители села Ангасяк обнаружили труп мужчины на ул.Советская. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что около трёх часов ночи 31-летний местный житель, управляя не зарегистрированным мопедом марки "Venta", совершил наезд на препятствие в виде колодца, после чего опрокинулся.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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