В Башкирии пьяный водитель вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет

09:13, 07 сен 2022

Рано утром в Илишевском районе на 38 км автодороги Дюртюли - Груздевка 36-летний житель Дюртюлинского района, управляя "Богдан", на опасном повороте допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.







В результате происшествия 32-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сам же водитель получил телесные повреждения. У него установлено состояние опьянения, результат 0,772 мг/л.



Известно, что мужчина и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.





Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе жители села Ангасяк обнаружили труп мужчины на ул.Советская. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что около трёх часов ночи 31-летний местный житель, управляя не зарегистрированным мопедом марки "Venta", совершил наезд на препятствие в виде колодца, после чего опрокинулся.





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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: скриншот видео