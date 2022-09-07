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В Башкирии в опрокинувшейся "Ладе Приора" погибла пассажирка

В Башкирии в опрокинувшейся "Ладе Приора" погибла пассажирка

09:19, 07 сен 2022

В Дуванском районе на 204 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 19-летний местный житель за рулём "Лады Приора", по одной из версий, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии 21-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Медицинская помощь потребовалась водителю и ещё одной 19-летней пассажирке. Все участники аварии также не были пристегнуты ремнями безопасности.

Со слов пассажирки, они со вчерашнего дня вместе распивали спиртные напитки и катались на машине. В медучреждении при освидетельствовании водителя установлено алкогольное опьянение - 0.908 мг/л. Начато разбирательство. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Дуванский район происшествия аварии
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