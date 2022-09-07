В столице Башкирии сгорело кафе

09:50, 07 сен 2022

В городе Уфе произошел пожар в кафе, находящемся по улице Лесной проезд. Информацию об этом распространило республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям.







Сигнал о пожаре поступил примерно в 23.00. На место происшествия были направлены экстренные службы, в том числе спасатели МЧС России. Огонь повредил стены, потолок и имущество на общей площади 20 квадратных метров.



В пожаре, который был ликвидирован в 23.30, пострадавших не было. В тушении пожара приняли участие 11 спасателей и четыре единицы техники МЧС РФ.



Ранее сообщалось о том, что жительница Уфы, прогуливаясь по набережной, обнаружила 2 гранаты.

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Фото: МЧС Башкирии