В столице Башкирии сгорело кафе

В городе Уфе произошел пожар в кафе, находящемся по улице Лесной проезд. Информацию об этом распространило республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сигнал о пожаре поступил примерно в 23.00. На место происшествия были направлены экстренные службы, в том числе спасатели МЧС России. Огонь повредил стены, потолок и имущество на общей площади 20 квадратных метров.
В пожаре, который был ликвидирован в 23.30, пострадавших не было. В тушении пожара приняли участие 11 спасателей и четыре единицы техники МЧС РФ.